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Следствие по делу о пытках в ярославской колонии ИК-1 завершено

© РИА Новости. Максим Блинов
3 июля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела о пытках бывшего заключенного ярославской исправительной колонии N1 (ИК-1) Евгения Макарова, сообщила "Интерфаксу" адвокат потерпевшего, юрист фонда "Общественный вердикт "Ирина Бирюкова.

"В 20-х числах июня нас уведомили об окончании предварительного следствия. В настоящее время обвиняемые начали знакомиться с материалами дела. Мы их тоже получили и разбираем. Их получилось больше 20 томов", - сказала Бирюкова агентству.

По ее словам, по эпизоду с пытками Макарова в качестве обвиняемых проходит 15 человек, в том числе бывший начальник учреждения Дмитрий Николаев, а также его заместители Игит Михайлов и Иван Калашников, которые находятся под домашним арестом (остальные фигуранты заключены под стражу - ИФ).

Уголовное дело бывшего заместителя начальника оперативного отделения колонии Сергея Ефремова выделено в отдельное производство, поскольку он единственный из фигурантов признал вину и дал изобличающие показания в отношении других обвиняемых, и будет рассмотрено в суде отдельно в особом порядке (без исследования доказательств - ИФ), пояснила Бирюкова.

"Если они (обвиняемые - ИФ) не будут тормозить ознакомление с материалами, мы к сентябрю надеемся "уйти" в суд. Там есть личности, которые начинают подтормаживать, но следователи, сказали, что если они будут сильно "волокотить", их будут ограничивать (в сроках ознакомления с материалами расследования - ИФ)", - отметила адвокат, добавив, что процесс, как ожидается, пройдет в Ярославле.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), уточнила Бирюкова: "У начальников оно утяжеляется тем, что им вменятся организация преступления, у остальных различаются пункты статьи - у кого-то с применение дубинок, у кого без".

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, которое получила Ирина Бирюкова и "Общественный вердикт". На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

Материалы по обстоятельствам, запечатленным на втором видео, в настоящее время выделены в отдельное производство из "дела Макарова", пояснила "Интерфаксу" адвокат Бирюкова.

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