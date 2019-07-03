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03.07.19 09:11

Суд в Красноярске закрыл сайт, продававший запрещенные в России сыры

© РИА Новости. Владимир Астапкович
3 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры обнаружили в сайт, продающий в России сыры, запрещенные к ввозу на территорию страны, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, на сайте можно было приобрести сыры таких видов, как "Камамбер", "Маасдам Фрико", "Бри", "Дор блю", "Филадельфия", "Фоль Эпи", "Бри Конторель", "Амадеус", "Шеврет", "Дор блю гранд нуар".

Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил заявление прокуратуры о признании информации, содержащийся на сайте, незаконной. В настоящее время доступ к сайту ограничен Роскомнадзором.

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