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03.07.19 09:11
Суд в Красноярске закрыл сайт, продававший запрещенные в России сыры
По информации ведомства, на сайте можно было приобрести сыры таких видов, как "Камамбер", "Маасдам Фрико", "Бри", "Дор блю", "Филадельфия", "Фоль Эпи", "Бри Конторель", "Амадеус", "Шеврет", "Дор блю гранд нуар".
Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил заявление прокуратуры о признании информации, содержащийся на сайте, незаконной. В настоящее время доступ к сайту ограничен Роскомнадзором.
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