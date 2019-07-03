Пожары на площади более 100 га бушуют в ХМАО

03.07.19 09:12

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Три лесных пожара общей площадью 104 га бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона.

По данным на утро среды, самый крупный пожар на площади 80 га зафиксирован в Советском лесничестве. Еще два пожара площадью 14 и 10 га действуют в Нефтеюганском и Урайском лесничестве.

Из трех пожаров локализован только один - на площади 14 га.

Как сообщалось, 3-5 июля на западе ХМАО ожидается чрезвычайная пожароопасность в связи с жаркой погодой и грозами. Четвертый класс пожаропасности прогнозировался в Советском, Кондинском и Октябрьском районах.