Кадыров соболезнует семьям погибших моряков-подводников

03.07.19 09:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате пожара моряков-подводников. По информации МО РФ среди них были и Герои России. Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота (ВМФ) погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

О гибели моряков министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Со своей стороны пресс-служба Следственного комитета (СК) сообщила, что военные следователи приступили к проверке обстоятельств гибели подводников на глубоководном аппарате в водах Североморска.