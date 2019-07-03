Восемь водоемов восстановят в Томской области до 2024 года в рамках нацпроекта

03.07.19 09:28

© РИА Новости. Таисия Воронцова

3 июля. Interfax-Russia.ru - Экологи до 2024 года восстановят восемь водоемов в Томской области в рамках нацпроекта "Экология", в который входит региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов", сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Экологи проведут восстановление и реабилитацию озер в Томске, Северске, поселках Аэропорт и Самусь, а также прудов в Шегарском, Кривошеинском, Кожевниковском и Асиновском районах. Площадь восстановленных и реабилитированных водных объектов превысит 68 га", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, 106 км берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий очистят от скопившегося мусора. Благодаря этим работам экологические условия улучшатся для 817,6 тыс. человек, проживающих вблизи этих озер и прудов.

Первые мероприятия по восстановлению уникальных водных объектов пройдут в регионе в ближайшие месяцы, непосредственный этап расчистки водоемов запланирован на 2021-2023 годы.