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03.07.19 09:28
Восемь водоемов восстановят в Томской области до 2024 года в рамках нацпроекта
"Экологи проведут восстановление и реабилитацию озер в Томске, Северске, поселках Аэропорт и Самусь, а также прудов в Шегарском, Кривошеинском, Кожевниковском и Асиновском районах. Площадь восстановленных и реабилитированных водных объектов превысит 68 га", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, 106 км берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий очистят от скопившегося мусора. Благодаря этим работам экологические условия улучшатся для 817,6 тыс. человек, проживающих вблизи этих озер и прудов.
Первые мероприятия по восстановлению уникальных водных объектов пройдут в регионе в ближайшие месяцы, непосредственный этап расчистки водоемов запланирован на 2021-2023 годы.
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