В Новосибирске школьница кинула камнем в трамвай и травмировала пенсионера

03.07.19 09:31

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 июля. Interfax-Russia.ru - Полиция проводит проверку по факту инцидента, происшедшего накануне с трамваем маршрута N13 в Новосибирске, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Вчера около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что во время движения трамвая 13-го маршрута по улице Гурьевской неизвестные разбили стекло транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил травму", - говорится в сообщении.

Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай.

Один из пассажиров - мужчина 1948 года рождения - был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз "контузия глаза".

В рамках проверки устанавливается размер причиненного материального ущерба, а также степень вреда здоровью пассажира.

По завершении проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение. Также в случае установления вины несовершеннолетней она будет поставлена на учет в отделе полиции.