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03.07.19 09:31
В Новосибирске школьница кинула камнем в трамвай и травмировала пенсионера
"Вчера около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что во время движения трамвая 13-го маршрута по улице Гурьевской неизвестные разбили стекло транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил травму", - говорится в сообщении.
Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай.
Один из пассажиров - мужчина 1948 года рождения - был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз "контузия глаза".
В рамках проверки устанавливается размер причиненного материального ущерба, а также степень вреда здоровью пассажира.
По завершении проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение. Также в случае установления вины несовершеннолетней она будет поставлена на учет в отделе полиции.
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