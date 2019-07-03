Веранды здоровья открылись в московских парках

03.07.19 09:36

Фото с сайта мэра Москвы

3 июля. Interfax-Russia.ru - В рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья, сообщает сайт мэра Москвы.

""Здоровая Москва" - это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья. Это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Для этого город дает москвичам все возможности. Обширная программа веранд здоровья включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании", - сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

"Уже более 2,5 тысячи человек посетили веранды здоровья с момента старта проекта неделю назад, Теперь, чтобы провести время в парке активно, даже брать с собой ничего не нужно. Спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно, при этом не нужно писать расписок или оставлять что-то в залог", - рассказала она.

Веранды рядом с павильонами "Здоровая Москва" уже открылись в ландшафтном парке "Митино", в парках "Садовники", "Печатники", в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева, "Отрадное" и в парке "Надежда", а также на территории зоны отдыха "Мещерское".

"До 10 июля их откроют еще в четырех районах города. За первую неделю с момента старта проекта веранды посетили более 2,5 тысячи человек. Здесь москвичей ждут лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия", - уточняется в сообщении.