Тульская область приняла Всероссийский театральный марафон

03.07.19 10:18

Фото с сайта правительства Тульской области

3 июля. Interfax-Russia.ru - Жители Тульской области смогут познакомиться с постановками театров из других регионов в рамках эстафеты Всероссийского театрального марафона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Театральный марафон - знаковое событие в жизни региона. Можно познакомиться с творчеством других театров, посмотреть новые постановки", - сказала заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова на церемонии передачи эстафеты.

Она отметила, что в Туле находится один из старейших театров - Тульский театра драмы, которому уже более 240 лет. Первый детский театр в России был создан земляком Андреем Болотовым в 1779 году.

В рамках Всероссийского театрального марафона в Тулу приехал Калужский ТЮЗ, который представит свои лучшие спектакли. Тулу на марафоне будет представлять Тульский театр драмы, который с эстафетой отправится в Орел и покажет свои постановки "Земля Эльзы", "Заповедник" и "33 счастья".

Всероссийский театральный марафон представляет собой гастрольную эстафету от театра в театр, из города в город. В него вовлечены все 85 регионов России. Стартовав во Владивостоке 18 января 2019 года, марафон уже прошел на Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Поволжье, в Москве. Тула стала 52-м городом-участником этой грандиозной акции.

Завершение и подведение итогов театрального марафона пройдет во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге 14-16 ноября 2019 года.