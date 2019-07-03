Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

03.07.19 10:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в среду днем по местному времени. Его очаг залегал на глубине 16 км. Эпицентр находился в 77 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,4.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

На прошлой неделе в том же районе Тихого океана произошли три мощных землетрясения магнитудой до 6,7. Жители поселка Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до 6 баллов. По данным МЧС, пострадавших и разрушений в результате тех землетрясений не было.