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03.07.19 10:25
Сильные ливни могут вызвать повышение уровня рек в Бурятии
"Днем 3 июля и ночью 4 июля по юго-западным, южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозах до 20 м/с, местами возможен град. На реках юго-западных районов республики, возможен подъем уровней воды", - говорится в сообщении.
Предполагается, что могут образовываться селевые потоки, а на малых реках вода может выйти на пойму.
Муниципалитетам Бурятии рекомендовано провести превентивные мероприятия.
1 июля сильный дождь размыл несколько участков трасс, в том числе, в Баргузинском и Курумканском районе Бурятии. Кроме того, в селе Ярикто закрыто движение через мост, у которого размыло опоры, еще один мост был закрыт на автодороге в Курумканском районе из-за разрушения переходной железобетонной плиты.
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