Сильные ливни могут вызвать повышение уровня рек в Бурятии

03.07.19 10:25

© РИА Новости. Юрий Стрелец

3 июля. Interfax-Russia.ru - В Бурятии объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра и ливней, которые могут спровоцировать подъем воды в реках на юго-западе региона, сообщила пресс-служба республиканского Главного управления МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

"Днем 3 июля и ночью 4 июля по юго-западным, южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозах до 20 м/с, местами возможен град. На реках юго-западных районов республики, возможен подъем уровней воды", - говорится в сообщении.

Предполагается, что могут образовываться селевые потоки, а на малых реках вода может выйти на пойму.

Муниципалитетам Бурятии рекомендовано провести превентивные мероприятия.

1 июля сильный дождь размыл несколько участков трасс, в том числе, в Баргузинском и Курумканском районе Бурятии. Кроме того, в селе Ярикто закрыто движение через мост, у которого размыло опоры, еще один мост был закрыт на автодороге в Курумканском районе из-за разрушения переходной железобетонной плиты.