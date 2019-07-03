Более 120 тонн помощи и 3 млн рублей собрано для пострадавших от паводка в Тулуне

03.07.19 10:26

© РИА Новости. Илья Московец

3 июля. Interfax-Russia.ru - Центры соцобслуживания населения получили 60 тонн продуктов питания и более 50 тыс. литров воды для пострадавших от наводнения в Иркутской области от предпринимателей и местных жителей, сообщает пресс-служба облправительства в среду.

"Неравнодушные жители и предприниматели принесли для пострадавших 60 тонн продуктов питания, 53 тыс. литров питьевой воды, 19 тонн одежды и обуви, 15,5 тыс. ед. средств гигиены, 12,6 тыс. ед. хозяйственных средств и предметов быта. Собранная помощь незамедлительно сортируется и выдаётся пострадавшим", - говорится в релизе.

По данным пресс-службы, на благотворительный счет министерства социального развития, опеки и попечительства поступило 3 млн 123 тыс. рублей, которые будут потрачены на покупку матрасов, одеял, подушек, постельного белья для пострадавших.

Уточняется, что в области действует 28 комплексных центров социального обслуживания населения, некоторые работают круглосуточно.

Гуманитарную помощь отправляют по заявкам глав муниципальных образований, по возможности доставляя ее вертолетами, лодками и машинами. Также помощь раздают в 42 пунктах временного размещения пострадавших, в которых сейчас находится 676 человек, в том числе 245 детей.

Как сообщалось, с 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро среды остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун.

Сообщалось также, что в Тулуне 28 июня произошел прорыв защитной дамбы, когда уровень реки Ии поднялся до исторического максимума - 1387 см. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек, из них 251 ребенок.

В результате наводнения погибло 18 человек - их тела найдены. Судьба 8 человек неизвестна, их поиски продолжаются. Еще во вторник вечером пропавшими без вести значились 13 человек, однако пятерых удалось найти живыми.

В Иркутской области действует режим ЧС.