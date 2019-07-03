Самарский и Нижегородский губернаторы займутся вопросом поставок компонентов для АвтоВАЗа

03.07.19 10:41

Фото из Twitter пресс-службы губернатора Самарской области

3 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства на "АвтоВАЗе", сообщается на странице департамента информполитики правительства Самарской области в Twitter.

"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства "АвтоВАЗа". Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча Азарова и Никитина прошла вечером во вторник в Нижнем Новгороде, куда самарский губернатор прибыл для участия в форуме "Производительность 360".

Ранее сообщалось, что группа "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок автокомпонентов со стороны ГК "Автокомпонент" (Нижний Новгород).