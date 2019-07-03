Опубликованы имена всех погибших в Североморске подводников

03.07.19 12:32

© РИА Новости. Илья Питалев

3 июля. Interfax-Russia.ru - В храмах Мурманской митрополии пройдут панихиды и литии по погибшим 1 июля морякам-подводникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по почившим воинам-подводникам", - сообщили в митрополии.

В среду вечером заупойная лития по погибшим пройдет в храме "Спаса-на-водах" в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" с рубкой атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

В сообщении на сайте прихода опубликованы имена погибших моряков. Там же уточняется, что панихида по ним начнется в 17.40.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия,

Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия", - говорится в сообщении на сайте храма.

Кроме того, жители Заполярья начинают приносить цветы в память о погибших подводниках к мемориалам. Так, в главной базе Северного флота - Североморске цветы начали возлагать у подводной лодки К-21, филиала Военно-морского музея Северного флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения. Сейчас, по данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.