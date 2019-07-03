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Власти Екатеринбурга выделили 250 млн руб на проектирование второй линии метро

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
3 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Екатеринбурга в 2019 году выделили 250 млн рублей из городского бюджета на проектно-изыскательские работы для строительства второй линии метрополитена, сообщает пресс-служба администрации.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соответствующее постановление, которым внес изменения в муниципальную программу "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014-2020 годы".

Согласно документу, общий объем финансирования этой программы составляет 351,41 млн рублей.

"Кроме расходов на проектно-изыскательские работы по второй ветке метро, в программу входит финансирование компенсации за передачу объектов первой линии метрополитена в собственность города, а также затраты на модернизацию станции метро "Геологическая" - 100 млн рублей из внебюджетных средств", - уточняется в сообщении.

Ранее власти Екатеринбурга сообщали, что продолжат работы по проектированию второй ветки метро на собственные средства. Это заявление они сделали после того, как в местных СМИ появилась информация со ссылкой на данные федеральных властей о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро преждевременно. Глава города считает, что пассажиропоток метрополитена стабилен и не снижается за исключением сезонных колебаний. Кроме того, по его словам, этот проект по-прежнему рассматривается "как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга".

Сообщалось также, что власти Екатеринбурга в 2019 году планировали направить около 100 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй линии метрополитена. Высокинский оценивал общую стоимость строительства второй ветки метро в 60 млрд рублей.

Правительство РФ, как сообщалось в апреле 2019 года, поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена. В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

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