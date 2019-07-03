Жилинспекция Воронежской области вновь признана лучшей в России

03.07.19 11:01

© РИА Новости. Сергей Пятаков

3 июля. Interfax-Russia.ru - Государственная жилищная инспекция Воронежской области по итогам первого квартала 2019 года заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Деятельность ведомства эксперты оценили на 156 баллов.

Согласно итогам федерального рейтинга, подведенным Минстроем России, такую же оценку получили ведомства Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Амурской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и других регионов.

Важными показателями, по которым оценивается деятельность региональных госжилнадзоров, является исполнение выданных предписаний, публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование "горячей линии" и официального сайта инспекции.

С января текущего года в государственную жилищную инспекцию Воронежской области поступило более 7 тыс. обращений. В 2018 году их число составило около 23,5 тыс. В первом квартале 2019 года жилищными инспекторами проведено около 1,5 тыс. внеплановых проверок, составлено 678 протоколов об административных правонарушениях и выдано 296 предписаний об устранении нарушений. За отчетный период инспекторами обследовано почти 1,5 тыс. многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года государственная жилищная инспекция региона также заняла в федеральном рейтинге первое место из 26 возможных.

Рейтинг составляется Минстроем России на протяжении нескольких лет. В число основных критериев, по которым оценивается деятельность инспекций, входят доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России. Важным показателем является публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование "горячей линии" и официального сайта инспекции.