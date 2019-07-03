Страны Северо-Восточной Азии может объединить единый туристический рынок

03.07.19 11:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 июля. Interfax-Russia.ru - Разработать туристический бренд Северо-Восточной Азии предлагают участники форума председателей региональных Законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии (СВА), открывшегося в среду во Владивостоке.

"В нынешнем году я предлагаю искать возможность связать страны СВА в единый туристический рынок и обсудить возможности продвижения единого туристического рынка Северо-Восточной Азии", - сообщил на форуме председатель Законодательного собрания провинции Кангвон Республики Корея Хан Кым Сок.

Он отметил, что "во всех регионах идет "безоружная война" за иностранных туристов, исходя из данной ситуации формируется турист сообщество СВА".

"Глобальный туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточен и развивается в основном в Юго-Восточной Азии, включая Японию, Таиланд, Макао, Гонконг. Я думаю, вы согласитесь с тем фактом, что сейчас наступает важный момент, чтобы организовать и расширить массовый поток мирового туризма в Северо-Восточную Азию", - сказал Хан Кым Сок.

Для развития туристического сообщества в СВА он предложил, в частности, продвигать туристический рынок в регионе СВА, создать туристический бренд Северо-Восточной Азии.

В открывшемся во Владвисотоке X Форуме председателей региональных Законодательных Собраний и Собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии участвуют делегации Собрания народных представителей провинции Цзилинь КНР, постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян КНР, Законодательного собрания провинции Кангвон Республики Корея, Законодательного собрания префектуры Акита Японии, Хурала гражданских представителей Центрального аймака Монголии, Законодательной Думы Хабаровского края, Законодательного Собрания Приморского края, также представители консульских учреждении, работающих на территории Приморского края.

Тема пленарного заседания форума "Международный туризм - стимулятор развития внешнеэкономических, торговых и культурных связей".