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03.07.19 11:14
Качество услуг ЖКХ устраивает большинство жителей России
По данным социологов, показатели за девять лет выросли на одну пятую, тогда довольных было 39%.
Каждый третий россиянин (30%) имеет нарекания к работе компании, ответственной за содержание и эксплуатацию дома.
Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).
По данным ВЦИОМ, 36% участников опроса не удовлетворены качеством оказания таких услуг в сфере ЖКХ, как отопление, водоснабжение, техническое обслуживание жилого фонда.
По результатам исследования, половина опрошенных считает, что за последний год не изменилось качество услуг по вывозу мусора, каждый пятый респондент (21%) полагает, что оно ухудшилось, о позитивных изменениях говорят 18% участников опроса.
Инициативный всероссийский опрос был проведён 1 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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