Качество услуг ЖКХ устраивает большинство жителей России

03.07.19 11:14

© РИА Новости. Антон Денисов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Работой жилищно-коммунальных служб довольны 60% жителей России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным социологов, показатели за девять лет выросли на одну пятую, тогда довольных было 39%.

Каждый третий россиянин (30%) имеет нарекания к работе компании, ответственной за содержание и эксплуатацию дома.

Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).

По данным ВЦИОМ, 36% участников опроса не удовлетворены качеством оказания таких услуг в сфере ЖКХ, как отопление, водоснабжение, техническое обслуживание жилого фонда.

По результатам исследования, половина опрошенных считает, что за последний год не изменилось качество услуг по вывозу мусора, каждый пятый респондент (21%) полагает, что оно ухудшилось, о позитивных изменениях говорят 18% участников опроса.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 1 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.