Порядка 45 новых особо охраняемых природных территорий создадут в Подмосковье

03.07.19 11:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 июля. Interfax-Russia.ru - К 2026 году в Подмосковье намерены создать еще 45 новых областных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 500 тысяч га, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

"В Подмосковье ведутся работы по разработке материалов, необходимых для организации и реорганизации особо охраняемых природных территорий Московской области с целью занесения сведений об ООПТ в государственный кадастр недвижимости. (...) К 2026 году в Подмосковье планируется создать еще 45 новых областных заказников общей площадью более 500 тыс. га", - говорится в сообщении

Отмечается, что всё чаще фиксируются случаи нарушения режима особой охраны ООПТ. Самое серьёзное - незаконное отведение земельных участков, входящих в ООПТ под застройку, прокладку дорог и инженерных коммуникаций.

"Привлечь виновных к ответственности, зачастую, мешает отсутствие чётко установленных границ ООПТ. Это даёт возможность застройщикам оспаривать факт нахождения объектов застройки на охраняемой территории. Поэтому властями региона принято решение о постановке всех региональных ООПТ на кадастровый учёт", - добавили в пресс-центре областного парламента.

Там же уточнили, что на сегодняшний день в Подмосковье существует 247 ООПТ областного подчинения. Из них: 162 - государственные природные заказники, 81 - памятники природы, три - прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект. Общая площадь всех областных ООПТ более 175 тыс. га или около 4% территории Подмосковья.