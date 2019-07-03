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03.07.19 11:28
Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководном аппарате
По данным ведомства, Шойгу заслушает командующего Северным флотом Александра Моисеева и главкома ВМФ Николая Евменова.
Кроме того, министр обороны "проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате".
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.
Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.
"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.
Накануне вечером в Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что Россия уведомила Норвегию о "взрыве газа" на глубоководном аппарате.
"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - сообщили в Минобороны.
3 июля в храмах Заполярья пройдут панихиды по погибшим морякам-подводникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.
"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по почившим воинам-подводникам", - сообщили в митрополии.
В среду вечером заупойная лития по погибшим пройдет в храме Спаса-на-водах в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" с рубкой атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.
Кроме того, жители Заполярья начинают приносить цветы в память о погибших подводниках к мемориалам. Так, в главной базе Северного флота - Североморске цветы начали возлагать у подводной лодки К-21, филиала Военно-морского музея Северного флота.
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