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Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководном аппарате

© РИА Новости. Сергей Гунеев
3 июля. Interfax-Russia.ru - Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ прибыл в Североморск для проведения совещания по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Шойгу заслушает командующего Северным флотом Александра Моисеева и главкома ВМФ Николая Евменова.

Кроме того, министр обороны "проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.

Накануне вечером в Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что Россия уведомила Норвегию о "взрыве газа" на глубоководном аппарате.

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - сообщили в Минобороны.

3 июля в храмах Заполярья пройдут панихиды по погибшим морякам-подводникам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по почившим воинам-подводникам", - сообщили в митрополии.

В среду вечером заупойная лития по погибшим пройдет в храме Спаса-на-водах в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" с рубкой атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

Кроме того, жители Заполярья начинают приносить цветы в память о погибших подводниках к мемориалам. Так, в главной базе Северного флота - Североморске цветы начали возлагать у подводной лодки К-21, филиала Военно-морского музея Северного флота.

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