Холодный фронт испортит погоду в Крыму

03.07.19 11:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 июля. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на середину текущей недели из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: ливней и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС Крыма (входит в состав крымского правительства) в среду.

"В связи с прохождением холодного фронта вечером и до конца суток 3 июля, 4 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не парковать автомобили под большими деревьями.