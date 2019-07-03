Погибшие в Североморске подводники числились в воинской части из Петербурга

03.07.19 12:14

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора северной столицы Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плаванье отправилась из города на Неве.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду.

В распространенном позже соболезновании правительства Петербурга отмечается, что среди погибших были и жители города. Власти северной столицы обещают оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

О происшествии был незамедлительно информирован президент России Владимир Путин.

"Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда в Кремле узнали о трагедии.

На вопрос о том, почему информация о пожаре была распространена лишь на следующий день после трагедии, Песков сказал: "Информация была предоставлена своевременно".

На следующий день после инцидента Путин заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу, который пояснил, что трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.

В среду, 3 июля, глава министр обороны по поручению президента РФ прибыл в Североморск для проведения совещания по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Шойгу заслушает командующего Северным флотом Александра Моисеева и главкома ВМФ Николая Евменова.

Кроме того, министр обороны "проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате".