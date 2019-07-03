В учебном корпусе РАНХиГС проведут перепланировку

03.07.19 12:02

Фото с сайта Главэкспертизы РФ

3 июля. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап реконструкции учебных корпусов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), говорится в сообщении ведомства.

"Проект предусматривает реконструкцию первого учебного корпуса академии, расположенного в Москве на проспекте Вернадского, 84, стр. 1", - говорится в материалах.

В них отмечается, что в ходе реализации проекта пройдет частичная перепланировка помещений корпуса и их отделка. Планируется ремонт не только изношенных покрытий стен и полов, но и ступеней лестниц: пришедшие в негодность плиты из натурального камня здесь будут заменены на новые, а хорошо сохранившиеся почистят и отполируют. Также будут выполнены замена кровли, лифтов, внутренних и наружных дверей, утепление входных тамбуров и другие необходимые работы. В здании создадут все необходимые условия для передвижения и комфортного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование реконструкции первого учебного корпуса Президентской академии планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и собственных средств вуза.

РАНХиГС была основана в 2010 году в результате объединения Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации, а также присоединения двенадцати других федеральных государственных образовательных учреждений.