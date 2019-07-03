Песков: правительству предстоит серьезный разговор с Путиным по теме нацпроектов

03.07.19 12:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства перечень поручений, данных им по итогам "прямой линии" 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам "прямой линии", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что сам перечень был опубликован накануне.

Он напомнил, что основной темой встречи президента с правительством станет вопрос о законодательном обеспечении реализации нацпроектов.

"Дело в том, что для реализации фактически каждого нацпроекта требуется определенное количество законодательных инициатив, требуются новые законы и изменения старых. Эта работа не терпит отлагательств, поэтому назрел серьезный разговор на эту тему", - пояснил Песков.