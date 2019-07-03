В столичном поселке Северный в этом году будет построен спорткомплекс для занятий пятиборьем

03.07.19 12:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Конноспортивный комплекс для занятий современным пятиборьем будет построен в посёлке Северный в 2019 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это действительно уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Спорткомплекс для тех, кто занимается пятиборьем, сдаётся впервые. Там будет и спортивный манеж, и стрелковый, и плавательный бассейн на 50 метров. Это уникальный комплекс, думаю, наша сборная будет довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью, так что район Северный будет центром пятиборья. Строительство конноспортивного комплекса планируется завершить осенью 2019 года", - сказал мэр в среду журналистам.

Он напомнил об обещании столичных властей начать строительство метро в районе Северный. "Мы активно проектируем его, приступаем к строительству. Я также обещал, что мы сделаем первое МЦД", - отметил мэр.

По его словам, в районе Северный будут располагаться две платформы МЦД - это "Долгопрудная" и ещё одна платформа "Новодачная", которую реконструируют. "Надеюсь, до конца этого года - в худшем случае, в начале следующего года, мы запустим первое МЦД Лобня-Одинцово через всю Москву с интеграцией с 14 платформами МЦК и метро. Так что будут ещё две мощные магистрали, которые соединят Северный с городом", - пообещал Собянин.

Также, по его словам, он ранее обещал построить дублёр вдоль Савеловского направления, это будет новое шоссе, сейчас оно активно строится.

"Я обещал, что мы построим дополнительные детские сады. В этом году ещё три или четыре детских сада будет введено. Все свои обещания мы сдерживаем. Мне задавали вопросы по поводу капительного ремонта библиотек, поликлиники. Все это в плане, все проектируется. И осталась большая программа по благоустройству. Мы первую очередь сделали в прошлом году, в этом году вторую очередь сделаем у Долгих прудов", - рассказал мэр.

Он добавил, что благоустройство планируется завершить в 2019-2020 годах в Заболотье и в Северном лесопарке. Также будет комплексное благоустройство по программе "Мой район", будут построены качественные дороги и сделаны новые бульвары. "Посёлок Северный не будет посёлком, а будет городом", - указал мэр.

Собянин также сообщил, что до осени в этом районе будет введено 3-4 дома по программе реновации, после чего начнётся переселение людей.

Как говорится в материалах мэрии, строительство спорткомплекса для учащихся школы олимпийского резерва "Северный" началось в 2016 году. Площадь нового здания превысит 20 тысяч квадратных метров.