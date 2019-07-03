Поисковик Kayak перестал показывать отели в Крыму

03.07.19 12:40

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 июля. Interfax-Russia.ru - Сервис поиска отелей Kayak исключил Крым из результатов выдачи.

На данный момент через сервис невозможно найти жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах Крыма ни на какие даты. Поисковик выдает сообщение "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление".

Летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

На прошлой неделе сервис для поиска авиабилетов Skyscanner также перестал показывать в поисковой выдаче авиабилеты в Крым. Как пишет "Коммерсантъ", и в этом случае блокировка, скорее всего, произошла из-за санкций, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму.

По данным российского сервиса бронирования частного жилья Tvil.ru, Крым - самый популярный курорт у самостоятельных российских туристов, бронирующих размещение в онлайне. "Мы, конечно, можем только радоваться уходу с рынка конкурентов", - сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Яков Садчиков.

Kayak.com - одна из компаний, входящих в Booking Holdings Inc. Помимо Kayak в американский холдинг входят такие популярные сервисы для поиска и бронирования отелей, авиабилетов и прокатных автомобилей, как Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo и OpenTable.