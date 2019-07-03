"Родина" и "Справедливая Россия" выдвинули кандидатов в губернаторы Новосибирской области

03.07.19 12:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 июля Interfax-Russia.ru - Конференция регионального отделения партии "Родина" в Новосибирской области на конференции в среду выдвинула бывшего вице-мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина кандидатом на пост главы города на выборах 8 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в реготделении.

"Конференция приняла решение выдвинуть Сафиуллина кандидатом на пост мэра, начата подготовка документов для подачи в горизбирком", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Игорь Рытиков выдвинут кандидатом на довыборы в горсовет по одномандатному округу N12, которые также назначены на 8 сентября.

Как сообщалось, Сафиуллин написал заявление об отставке в конце июня текущего года.

До 2011 года Сафиуллин возглавлял Сибирский региональный центр МЧС России, в этом же году перешел на работу в мэрию Новосибирска на пост начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Должность заместителя мэра занимал и при мэре Владимире Городецком, и при Анатолии Локте, победившем на выборах в 2014 году.

Кроме того, в среду региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло кандидатуру Виктора Козодоя, который в 2005-2010 гг. являлся депутатом горсовета Новосибирска, в 2010-2012 - депутатом Заксобрания региона, а в 2012-2014 гг. занимал пост вице-губернатора по общественно-политическим вопросам (когда регион возглавлял Василий Юрченко).

Как сообщалось, документы в горизбирком подали уже четыре кандидата: глава крестьянского (фермерского) хозяйства Алексей Южанин от регионального отделения "Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу", депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, выдвинутая партией "Российский общенародный союз", гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев, выдвинутый "Партией возрождения России".

Кроме того, в качестве самовыдвиженца документы подал координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко. Для регистрации ему необходимо собрать почти 5,9 тыс. подписей.

Выдвижение кандидатов продлится до 17 июля.

Ранее о своем выдвижении заявил действующий мэр, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, "Партия роста" выдвинула предпринимателя Сергея Проничева, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Парфенов заявил, что партия не будет выдвигать кандидата. О намерениях выставить своих кандидатов заявили и несколько других политических партий.

В июне 2018 года Локоть, ранее заявлявший о намерении баллотироваться на выборах главы региона, отказался от выдвижения в пользу "единоросса" Андрея Травникова, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона и в итоге одержавшего победу на выборах. Главы области и города заявили тогда, что между ними достигнуто соглашение, и Травников сообщил, что готов поддерживать Локтя в следующем избирательном цикле - на выборах мэра Новосибирска. Еще одним участником соглашения являлся спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив.