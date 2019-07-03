В Москве пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга

03.07.19 12:48

© РИА Новости. Евгения Новоженина

3 июля. Interfax-Russia.ru - В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 24-25 августа состоится международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Дрон-рейсинг стремительно набирает популярность во всем мире. Это не только спорт, но и возможность прикоснуться к современным беспилотным технологиям. Ростех как один из ключевых поставщиков инновационных беспилотных решений стремится привлечь молодежь, увлеченную разработками беспилотных летательных аппаратов и мечтающую работать в этой сфере. Операторы беспилотников уже сейчас востребованы в энергетике, нефтегазовом секторе, других отраслях промышленности. Спрос на таких специалистов чем дальше, тем больше растет. Гости фестиваля не только увидят зрелищные соревнования, но и убедятся в том, что освоить пилотирование дроном под силу каждому", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Николая Волобуева.

В соревновании примут участие 32 профессиональных пилота, 16 из них представляют зарубежные страны - США, Китай, Южную Корею, ФРГ, Италию, Францию, Великобританию, Латвию и Польшу. Среди российских участников за звание победителя поборются чемпион России Кирилл Федукович, а также 16-летний лидер команды "Drone Sports Global" Платон Максимов.