Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"

03.07.19 12:52

© РИА Новости. Руслан Кривобок

3 июля. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России одобрил выдачу кредита ГК "Киевская площадь" объемом 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский", говорится в пресс-релизе банка.

"Сбербанк всегда с готовностью принимает участие в проектах правительства Москвы и крупных инвесторов, позволяющих сделать облик столицы еще более привлекательным", - отметил вице-президент Сбербанка, глава Московского банка Сбербанка Вячеслав Цыбульников, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что после обновления в СК будут плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зона пляжных видов спорта, дайвинг-центр, фитнес, спортивные залы для тенниса и стритбола, площадка для сквоша, беговой парк, открытый ледовый каток, центр экстремального спорта, гимнастические залы и другие спортивные зоны.

Также в "Олимпийском" сохранится концертный зал, появятся научно-познавательный центр для детей и взрослых с планетарием и электронной библиотекой, кинотеатр, кафе и рестораны и торговая зона.

Как сообщалось, о планах по реконструкции "Олимпийского" в марте говорила директор по проектированию ЗАО "Киевская Площадь" Галина Гордюшина. Она отмечала, что концертный зал будет вмещать меньше людей, чем сейчас - 10 тыс. человек (сейчас вместимость зала 35 тыс. человек, но билеты на концерты обычно продаются на 15-17 тыс. мест - ИФ).

Компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела СК "Олимпийский" в конце декабря 2017 года. Отмечалось, что реконструкцией инвестор будет заниматься за собственные средства, объем инвестиций в проект оценивался в $300-400 млн. За счет оптимизации пространства площадь объекта планировалось увеличить с 213 до 300 тыс. кв. м.

Спорткомплекс около станции метро "Проспект Мира" был построен к Олимпийским играм 1980 года.