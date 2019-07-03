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Шойгу: погибшие в Североморске подводники будут представлены к наградам

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 июля. Interfax-Russia.ru - Всех офицеров, погибших при пожаре на глубоководном аппарате, представят к госнаградам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - заявил Шойгу на совещании в Североморске.

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", - сказал министр.

Он сообщил, что часть экипажа глубоководного аппарата после пожара удалось спасти.

"Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу членам комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Также стало известно, что на на борту в момент поджара находился гражданский специалист, его эвакуировали первым.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.

"Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - подчеркнул министр.

Гибель моряков-подводников в Североморске глава Минобороны назвал "большой трагедией". Он пообещал, что ведомство окажет помощь семьям погибших моряков всю необходимую помощь.

"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", - заявил Шойгу на совещании в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", - сказал министр обороны.

В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России.

Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.

"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

Ранее 3 июля храм "Спаса-на Водах" в Мурманске опубликовал имена погибших подводников. Вечером по ним совершат литию.

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