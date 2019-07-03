|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.07.19 13:00
Шойгу: погибшие в Североморске подводники будут представлены к наградам
"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - заявил Шойгу на совещании в Североморске.
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", - сказал министр.
Он сообщил, что часть экипажа глубоководного аппарата после пожара удалось спасти.
"Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу членам комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Также стало известно, что на на борту в момент поджара находился гражданский специалист, его эвакуировали первым.
"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.
"Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - подчеркнул министр.
Гибель моряков-подводников в Североморске глава Минобороны назвал "большой трагедией". Он пообещал, что ведомство окажет помощь семьям погибших моряков всю необходимую помощь.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", - заявил Шойгу на совещании в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
"Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", - сказал министр обороны.
В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России.
Шойгу накануне доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.
"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин на встрече с Шойгу.
Ранее 3 июля храм "Спаса-на Водах" в Мурманске опубликовал имена погибших подводников. Вечером по ним совершат литию.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket