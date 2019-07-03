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03.07.19 13:17
Верховный суд Дагестана оставил журналиста "Черновика" Гаджиева под арестом
"Верховный суд республики Дагестан рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе решение об аресте Абдулмумина Гаджиева", - сказал собеседник агентства.
Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности. Дело против них возбуждено по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 4 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца.
21 июня три независимых издания - "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" - вышли с одинаковыми первыми полосами "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".
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