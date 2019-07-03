Территориальный коэффициент в ОСАГО отменять не будут

03.07.19 13:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 июля. Interfax-Russia.ru - Главным изменением в поправках правительства в законодательство об ОСАГО можно считать отказ от отмены регионального коэффициента, который используется при расчете стоимости полиса (ранее предполагался поэтапный отказ от применения территориального коэффициента с 2020 года - ИФ), сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

По его словам, депутаты ожидают поступления этого законопроекта в Госдуму на следующей неделе.

При этом Аксаков не исключил возвращения к теме территориальных коэффициентов в ОСАГО на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению.

"Работа комитета по рассмотрению в первом чтении новых поправок в ОСАГО начнется в сентябре этого года", - сказал Аксаков.

Выступая на 17-й Международной конференции по страхованию, он рассказал о последовательной работе комитета по модернизации закона об ОСАГО: с 1 июля этого года вступили в силу изменения, которые приравнивают электронные и бумажные полисы ОСАГО по статусу, уточняют порядок регрессных требований в ОСАГО при ДТП, определяют порядок оформления ДТП без участия представителя дорожной полиции (Европротокол).

Работа над новым правительственным законопроектом с поправками в ОСАГО позволит выйти на следующий этап индивидуализации тарифа в этом обязательном виде страхования, уточнил Аксаков.