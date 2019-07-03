СПЧ готовит законопроект о домашнем насилии на фоне дела сестер Хачатурян

03.07.19 13:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит законопроект о профилактике домашнего насилия, сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Сейчас в совете при активном участии депутата Оксаны Пушкиной готовится законопроект о профилактике домашнего насилия. Опыт почти 150 стран с аналогичными законами показывает, что такой закон необходим. Так, в Казахстане уровень домашнего насилия после принятия закона снизился на 40%", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что "дело сестер Хачатурян для нас является прецедентным, это пример того, к чему приводит невнимание государства к насилию в семье, если бы был закон о профилактике насилия, дела сестер Хачатурян просто не было бы, оно не возникло бы, проблема была бы локализована в самом начале".

Член СПЧ Ирина Киркора рассказала "Интерфаксу", что в законопроекте будет предусматриваться введение охранных ордеров - решений суда, запрещающих проявившему насилию приближаться к жертве. Также предполагается работа психологов с членами семьи, допустившими агрессию.

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При этом, согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину. Их адвокаты настаивают на том, что их уголовное преследование должно быть прекращено.