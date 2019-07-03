Памятник Петру и Февронии откроют в Рязанской области в День семьи

03.07.19 13:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 июля. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области 8 июля состоится фестиваль "День семьи, любви и верности", сообщает в среду пресс-служба Минтуризма региона.

Праздничные мероприятия стартуют в поселке Ласково, уроженкой которого считается святая Феврония. Здесь в 9:30 начнутся выступления творческих коллективов, которые представят программу, посвященную празднику семьи.

"В 11 часов состоится открытие и освящение памятника святым Петру и Февронии", - говорится в сообщении.

Также в поселке будет работать выставка-ярмарка прикладного творчества, на которой все желающие смогу приобрести изделия рязанских мастеров. Во время праздника функционирует интерактивная площадка.

Затем фестиваль продолжится в Рязани, где основные события в рамках праздничной программы развернутся в Театре драмы. Зрителей ожидает парад многодетных семей, творческие выступления, вручение наград и дипломов.