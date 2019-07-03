Смольный подтвердил, что погибшие подводники жили в Петербурге и Ленобласти

03.07.19 13:49

© РИА Новости. Анна Волкова

3 июля. Interfax-Russia.ru - Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, проживали в Петербурге и Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по социальной политике северной столицы Александр Ржаненков.

"Мы дистанционно получили список погибших, это 14 человек, все наши, они родились в разных местах, но служили здесь, это наши жители, есть один из Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.

Ржаненков добавил, что в настоящее время устанавливаются контакты с семьями погибших, планируется встреча с родственниками. "Будут учтены их пожелания в официальных процедурах, захоронении, определены даты траурных мероприятий. Где они будут похоронены, зависит от пожелания семьи", - добавил Ржаненков.

Ранее врио главы города Александр Беглов в своем соболезновании сообщил, что погибшие были закреплены за воинской частью в Петербурге, а также добавил. Градоначальник также упомянул, что среди погибших моряков были жители города.