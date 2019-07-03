Мемориал с рубкой АПЛ "Курск" могут дополнить именами погибших в Североморске

03.07.19 13:51

© РИА Новости. Сергей Ещенко

3 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманске у мемориального комплекса "Морякам-подводникам, погибшим в мирное время", с рубкой атомной подводной лодки "Курск" в среду прошел траурный митинг в память о 14 моряках-подводниках, погибших 1 июля на глубоководном аппарате.

Представители властей, депутаты, ветераны-подводники выразили соболезнования семьям и близким погибших подводников.

По мнению председателя областной общественной организации ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ вице-адмирала Юрия Бояркина, необходимо дождаться выводов специальной комиссии, которая расследует обстоятельства трагедии, а не спешить с субъективными оценками произошедшего. Он отметил, что подводников "не понять тем, кто на берегу".

"Я считаю, что они (погибшие) выполнили свой долг, они не гражданские, они военные, они специально подготовленные офицеры-подводники (...) Смерть не зря - она всегда при выполнении долга по защите нашей Родины в любом случае", - сказал Бояркин журналистам.

Ветеран-подводник отметил, что был знаком с погибшими подводниками, и выразил уверенность, что их гибель - "большая потеря для Военно-морского флота.

В связи с трагедией, полагает Бояркин, мемориальный комплекс "Морякам-подводникам, погибшим в мирное время" будет дополнен именами погибших 1 июля.

"Это большая трагедия для нашей родной Мурманской области и всей России, потому что ребята, которые погибли, они со всех регионов Российской Федерации", - сказал журналистам председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой по окончании митинга.

Вице-губернатор Евгений Никора дополнил, что "сейчас будут определены списки (семей погибших), конечно, будем помогать". Никора подчеркнул, что жители Мурманской области "всегда имели особое отношение к флоту, ко всему, что происходит на флоте - к праздникам и победам, к таким бедам и горестям".

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. "Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.