Житель Татарстана отправится в колонию за неуплату алиментов

03.07.19 13:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Суд в Татарстане приговорил к реальному лишению свободы жителя города Мензелинска, долгое время уклонявшегося от уплаты алиментов на содержание своего сына, сообщает пресс-служба республиканского управления ФССП России в среду.

"Виновный приговорен к 7 месяцам лишения свободы по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 48-летний мужчина задолжал по алиментам более 430 тыс. рублей.

Ранее нерадивый отец был отправлен на неуплату алиментов на обязательные работы, но все равно продолжал уклоняться от погашения долга.