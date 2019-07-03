Штат сотрудников МВД на Дальнем Востоке могут расширить

03.07.19 14:26

© РИА Новости. Илья Питалев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Министерство внутренних дел предложило увеличить почти на 2,5 тыс. человек численность сотрудников ведомства для пополнения подразделений Дальнего Востока, в связи со значительным ростом населения в регионе.

Соответствующие поправки содержатся в подготовленном МВД проекте указа президента, размещенного на портале общественной экспертизы.

Авторы документа отмечают, что он предусматривает увеличение предельной штатной численности органов внутренних дел на 2414 единиц "в целях реализации планируемой к утверждению Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года".

"Расчет дополнительной штатной численности 2414 единиц, необходимой для укрепления органов внутренних дел в Дальневосточном федеральном округе, произведен с учетом планируемого формирования 21 зоны опережающего социально-экономического развития, роста населения с 8,2 миллионов до 8,7 миллионов человек и образования городского округа "Циолковский", увеличения протяженности оборудованных дорог федерального, регионального и местного значения, а также сохранения стабильной криминальной ситуации и имеющегося уровня преступности на 100 тысяч населения", - говорится в пояснительной записке.

По замыслу полиции, распределение указанной численности будет осуществляться руководителями территориальных органов министерства "на основе нормативов и нагрузочных показателей".

"Таким образом, проектом указа предлагается установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ в количестве 897 тыс. 283 единиц", - говорится в документе.

В нем отмечается, что реализация проекта указа потребует выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 27,16 млрд рублей.

"В связи с сокращением за последние 7 лет предельной штатной численности органов внутренних дел на 510 тыс. единиц изыскать требуемые штатные и финансовые ресурсы путем перераспределения имеющихся штатов не представляется возможным", - добавили в МВД.