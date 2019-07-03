Ространснадзор доложил Минтрансу о проблемах на погранконтроле во "Внуково"

03.07.19 14:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Ространснадзор доложил Минтрансу РФ о проблемах с прохождением пассажиров пограничного контроля в аэропорту "Внуково", сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток. Во "Внуково" вчера был целый ряд проблем, тоже служба по надзору (Ространснадзор - ИФ) мне докладывала о том, что там часть вопросов на стороне наших коллег из Федеральной пограничной службы. Тоже мы с ними сейчас обсуждаем возможность, скажем, более ритмичной работы пограничников при оформлении прилетающих пассажиров", - сказал Дитрих журналистам в среду.

Комментируя сбои обслуживания багажа в другом московском аэропорту - "Шереметьево" - министр заявил, что по итогам начатых там проверок будут сделаны "самые серьёзные выводы".

"Во-первых, я вам скажу, жёстко уже все отреагировали. Соответственно, внутренняя проверка в "МАШе" происходит, и я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьёзные выводы по целому ряду сотрудников", - сказал Дитрих.

Он отметил, что к проверкам аэропорта также подключились Генпрокуратура и Ространснадзор. "Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь разрулить ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы всё-таки наладим весь этот процесс", - добавил Дитрих.