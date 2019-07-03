Восемь фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Ростовской области до конца года

03.07.19 14:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Шесть районов Ростовской области до конца 2019 года получат модульные фельдшерско-акушерские пункты в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора.

"Около 6,9 млн рублей, выделенных Ростовской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", направлено на приобретение восьми ФАПов. Модульные фельдшерско-акушерские пункты будут расположены в Егорлыкском, Зимовниковском, Кашарском, Орловском, Азовском районах по одному зданию и три - в Тарасовском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас завершена установка модульных конструкций, проводится оснащение оборудованием и оформление документов на лицензирование деятельности. Все восемь ФАПов должны начать работу до конца года.

На ближайшие три года в областном бюджете предусмотрены средства на приобретение, установку и оснащение в муниципалитетах 74 ФАПов и 11 врачебных амбулаторий.

На сегодняшний день в Ростовской области работают более 1 тыс. ФАП и 180 врачебных амбулаторий.