Лжетеррорист, "заминировавший" нижегородский кремль, стал фигурантом уголовного дела

03.07.19 14:29

© РИА Новости. Роман Владимиров

3 июля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы задержали в Нижнем Новгороде мужчину, сделавшего анонимное сообщении о бомбе на территории кремля.

"Полицейские совместно с коллегами из УФСБ установили, что подозреваемый 1992 г.р. из хулиганских побуждений сообщил, что в одном из административных зданий находится предмет, представляющий опасность для окружающих. Здание и прилегающая территория были обследованы. Опасных предметов и веществ не обнаружено", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Звонивший был задержан, возбуждено дело по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому грозит до 8 лет колонии.

Пресс-служба не уточняет, что за административное здание было "заминировано".

Вместе с тем, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что речь идет о нижегородском кремле: анонимное сообщение о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве поступило во вторник вечером.

"Кремль был закрыт для проверки. Личность звонившего была установлена в тот же вечер", - сказал собеседник агентства.