|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.07.19 14:29
Лжетеррорист, "заминировавший" нижегородский кремль, стал фигурантом уголовного дела
"Полицейские совместно с коллегами из УФСБ установили, что подозреваемый 1992 г.р. из хулиганских побуждений сообщил, что в одном из административных зданий находится предмет, представляющий опасность для окружающих. Здание и прилегающая территория были обследованы. Опасных предметов и веществ не обнаружено", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Звонивший был задержан, возбуждено дело по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому грозит до 8 лет колонии.
Пресс-служба не уточняет, что за административное здание было "заминировано".
Вместе с тем, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что речь идет о нижегородском кремле: анонимное сообщение о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве поступило во вторник вечером.
"Кремль был закрыт для проверки. Личность звонившего была установлена в тот же вечер", - сказал собеседник агентства.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket