Мосгорсуд признал законным арест счетов экс-сенатора Арашукова на 2 тыс. рублей

03.07.19 14:32

© РИА Новости. Антон Денисов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений решения суда первой инстанции об аресте счетов бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 19 апреля 2019 года, которым разрешен арест имущества обвиняемого Арашукова, оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Как следует из оглашенных материалов дела, Басманный суд разрешил арест двух счетов, зарегистрированных на Арашукова в "Газпромбанке", на одном с которых находится 351 рубль 91 копейка, на другом - 0 рублей.

Также в среду Мосгорсуд признал законным арест с санкции Басманного суда от 6 марта двух счетов Арашукова в "Сбербанке", на которых находятся 1593 и 52 рубля 67 копеек соответственно.

Следствие настаивает, что на указанные счета могут поступать денежные средства, которые получены преступным путем и которые могут быть обращены для взыскания вреда по гражданскому иску потерпевшего или конфискованы.

В свою очередь, адвокаты обвиняемого - Анна Ставицкая и Марина Андреева - настаивали на незаконности решений Басманного суда и просили их отменить, поскольку Арашукову не вменяется хищение денежных средств и исковых требований о взыскании ущерба к нему не заявлено.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Он был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Арашуков не признает вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Совет Федерации на заседании 22 мая проголосовал за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова из-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, арестованы больше десяти человек.