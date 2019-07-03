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03.07.19 14:34
Минвостокразвития предложил ввести tax free во всех международных аэропортах ДФО
"Также мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе заседания коллегии министерства в Москве в среду.
По его словам, с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free (возврат иностранным туристам НДС при вывозе товаров за границу).
"Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах - Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - отметил Козлов.
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