Минвостокразвития предложил ввести tax free во всех международных аэропортах ДФО

03.07.19 14:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 июля. Interfax-Russia.ru - В Минвостокразвития считают, что система tax free должна работать во всех международных аэропортах Дальнего Востока.

"Также мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе заседания коллегии министерства в Москве в среду.

По его словам, с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free (возврат иностранным туристам НДС при вывозе товаров за границу).

"Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах - Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - отметил Козлов.