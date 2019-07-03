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03.07.19 14:36

Аэропорт "Симферополь" в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3%

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
3 июля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" (Крым) в январе-июне 2019 года обслужил 1,94 млн пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба авиаузла.

Количество принятых и отправленных рейсов выросло на 7,2% - до 7,787 тыс.

В прошлом месяце пассажиропоток вырос на 6,5% к уровню июня 2018 года - до 645,2 тыс. человек. Рост объясняется, в том числе, увеличением количества рейсов и расширением чартерной программы.

"В этом летнем сезоне аэропорт планирует обслужить 344 чартерных рейса. Это на треть больше, чем в прошлом году, и является рекордом за все время работы аэропорта. Всего чартерами в курортный сезон через аэропорт Симферополь планируется перевезти в Крым и обратно более 200 тыс. пассажиров, что также является рекордом", - отмечается в пресс-релизе.

В текущем году сроки чартерных программ в аэропорту "Симферополь" увеличены. В прошлом летнем сезоне такие рейсы осуществлялись с июля по конец августа, в этом году они начались в апреле и продлятся до конца сентября.

Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.

Аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта "Симферополь" площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Новый терминал построен за 22 месяца. Он может обслуживать 6,5 млн человек в год.

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