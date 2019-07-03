Кувшинников подал документы для регистрации на выборах главы Вологодчины

03.07.19 14:44

© РИА Новости. Антон Денисов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в среду уведомил областную избирательную комиссию о своем выдвижении на пост главы региона, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме.

"Сегодня сдал документы от вологодского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Кувшинников Олег Александрович", - сообщил председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев.

По его словам, документы на выдвижение в губернаторы Вологодской области также подали Ольга Анищенко от "Коммунистической партии социальной справедливости", Александр Морозов от КПРФ, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от партии "Родина", Маргарита Савоськина от "Справедливой России", Вадим Тюрин от "Партии ветеранов России" и Ольга Ширикова от ЛДПР.

В областном избиркоме также отметили, что последний день подачи документов на выдвижение от кандидатов - 4 июля, но принять документы от кого-то еще в комиссии уже не смогут.

"Чтобы у нас появился кандидат, необходимо, чтобы партия провела свою конференцию. Партия должна нас уведомить о проведении конференции за три дня. У нас уведомлений в настоящее время таких больше нет. То есть чисто теоретически кто-то прийти может с заявлением, но партия уже конференцию провести не успеет", - пояснил Зайцев.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся в регионе 8 сентября.