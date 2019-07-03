Песков: решения об объявлении траура по погибшим морякам пока не принималось

03.07.19 15:13

© РИА Новости. Макс Ветров

3 июля. Interfax-Russia.ru - Федеральный траур по погибшим в Баренцевом море подводникам объявлен не будет, такое решение в Кремле еще не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет", - сказал Песков журналистам в среду.

Он добавил, что соответствующее решение на уровне субъектов федерации должны принимать региональные власти.

Власти Северной столицы также не намерены пока объявлять общегородской траур по погибшим морякам, сообщил "Интурфаксу" источник в администрации Петербурга. "Объявлять траур пока не планируется", - сказал собеседник агентства.

О гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате накануне

сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря в ходе плановых работ по изучению морского дна.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

О происшествии было немедленно доложено президенту РФ Владимиру Путину. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что "из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России".

Путин назвал гибель моряков "большой потерей для флота, да и вообще для армии".