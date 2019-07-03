Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20, восемь человек еще ищут

03.07.19 15:15

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

3 июля. Interfax-Russia.ru - Почти 30 человек могли погибнуть в наводнении в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 20 человек, включая ребенка. Еще восьмерых, включая ребенка ищут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Между тем число пострадавших от паводка приблизилась к 2 тыс. человек, "В областной центр медицины катастроф обратились за медпомощью 1962 человека, в том числе 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка", - рассказал представитель штаба.