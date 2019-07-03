Северный обход Твери по трассе М-11 начнут строить в течение года

03.07.19 15:32

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Работы по новому участку скоростной автотрассы М-11 - северному обходу Твери начнутся в ближайшие месяцы, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя, который в среду принял участие в открытии нового участка М-11 протяженностью 53 км - с 97 по 149 км от Клина до Твери.

"Проект северного обхода Твери начнет реализовываться в самое ближайшее время. Это наша задача на ближайший год. Запуск М-11 в полном объеме даст возможность нашим гражданам перемещаться с более высокими скоростями и за более короткое время", - сказал губернатор.

По его словам, строительство северного обхода Твери даст новый импульс развитию Тверской области, обеспечит удобную транспортную логистику между Москвой, Московской, Тверской, Вологодской и Ярославской областями.

"Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий готовы предусмотреть устройство дополнительных транспортных развязок. Регион готов участвовать в этой работе совместно с ГК "Автодор", - подчеркнул Руденя.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, договоренность о начале проектирования северного обхода Твери была достигнута на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года в ходе встречи Рудени с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. Еще один раунд переговоров по северному обходу Твери прошел в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

"В рамках проекта северного обхода Твери планируется строительство переходов через Волгу со стороны Москвы, транспортных развязок с дорогами регионального значения "Тверь - Рождествено - 1 Мая - Ильинское" и "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", - сказал представитель пресс-службы.