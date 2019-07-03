Путин обвинил страны, не признающие многополярный мир, в подрыве стратегической стабильности

03.07.19 15:43

© РИА Новости. Михаил Климентьев

3 июля. Interfax-Russia.ru - Упорное нежелание некоторых стран признать многополярный мир приводит к росту конфронтации и подрывает стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на втором международном форуме "Развитие парламентаризма".

Российский лидер призвал международных партнеров к дискуссии об обновленной модели глобального развития.

"В широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная повестка сложная и противоречивая, наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые будут эффективные только при осознании этих угроз всем международным сообществом", - сказал Путин в среду, выступая на втором международном форуме "Развитие парламентаризма".

По словам Путина, очевидна трансформация мира к многополярности.

"При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности и все это препятствует совместной работе", - подчеркнул президент России.

Он выразил убеждение, что, "вернув в центр дискуссии об обновленной модели глобального развития такие понятия как суверенитет, право народов на самобытность своего пути, мы сможем выйти на работающие договоренности, принимать на международных форумах, на встречах лидеров стран не только декларации, но и правила, обязательные к исполнению".

Путин сказал, что эти правила должны быть построены на учете интересов государств и взаимной ответственности.

"Для всего мирового сообщества это откроет новые возможности для эффективного противодействия международному терроризму, наркотрафику, для обеспечения информационной безопасности, для снятия торговых, технологических барьеров, мешающих глобальному росту", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что такой диалог "поможет продолжению преодоления колоссального неравенства в развитии регионов планеты и порожденного им миграционного кризиса". "Решения этих вопросов ждут миллиарды людей на нашей планете", - заметил он.