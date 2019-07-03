Хоккей на траве и конкурс по варке ухи увидят участники фестиваля под Тюменью

03.07.19 15:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 июля. Interfax-Russia.ru - Дубровинский фестиваль семейного отдыха состоится 5-7 июля на берегу озера Мотуши в Ярковском районе Тюменской области, сообщается в среду на сайте районной администрации.

На берегу озера в эти дни развернется палаточный лагерь, будет организована работа более десяти интерактивных площадок.

Все желающие смогут поиграть в летний хоккей, научиться мастерить игрушки, покататься на плотах по озеру, попеть песни под гитару у костра, побывать в "крестьянской избе", где представлен быт сельских жителей Тобольской губернии в XIX веке.

Кроме того, в программе фестиваля - конкурс по приготовлению ухи, семейный квест "Клад Ермака", ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и соревнования по лапте.