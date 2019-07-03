Путин подписал закон об освобождении граждан от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

03.07.19 15:53

© РИА Новости. Нина Зотина

3 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных в результате реализации права на "ипотечные каникулы".

Текст закона размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Исходя из действующей редакции Налогового кодекса (НК) РФ, доходы заемщика, которые могут быть получены им в ходе "ипотечных каникул", подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. Доходы могут быть получены в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту. Закон устраняет этот дисбаланс.

Согласно закону, от НДФЛ также освобождаются доходы физических лиц, полученные ими при компенсации ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

С 1 августа 2019 года граждане освобождаются от уплаты государственной пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке в случае внесения изменений, связанных с реализацией права на "ипотечные каникулы". В настоящее время размер данной государственной пошлины для физических лиц составляет 200 рублей.